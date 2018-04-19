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Двоє моряків судна "Норд" уже в Москві, а решта - у посольстві РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Двоє моряків із судна “Норд”, які сьогодні обманним шляхом, як зазначають прикордонники, виїхали до Білорусі, вже потрапили до Російської Федерації. Про це повідомив УНН адвокат Дмитро Щербина.

Двоє моряків судна "Норд" уже в Москві, а решта - у посольстві РФ

“Вони зараз в Москві”, — сказав адвокат і додав, що в Москву вони потрапили сьогодні.

Водночас решта сім моряків, які не змогли виїхати до Російської Федерації, наразі перебувають у посольстві РФ.

“Вони на даний момент в посольстві Росії. Далі, скоріш за все, це буде скарга до ЄСПЛ. Якщо її приймуть, тому що там є певні формальні складнощі, то, я думаю, що у нас є 99,9%, що ми виграємо у ЄСПЛ”, — додав він.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 19 квітня, близько 6 години двоє громадян України, членів команди судна “Норд” обманним шляхом виїхали до Білорусі.

25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ. 

Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.

Міністерство закордонних справ РФ напередодні вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.

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