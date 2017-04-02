Два человека погибли при столкновении самолетов во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В результате столкновения двух одномоторных самолетов во Флориде погибли два человека, передает УНН со ссылкой на The Daytona Beach News-Journal.
Столкновение произошло в воздушном пространстве над лесистой местностью неподалеку от города Эджуотер. По словам очевидца, он видел в небе несколько маленьких самолетов, когда один из них зацепил крылом другой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обломки самолета с телами погибших нашли в горах Уэльса
В Федеральном авиационном управлении США сообщили, что модель одного из самолетов — Cessna 170, другое воздушное судно, видимо, было самодельным. Ведомство начало расследование инцидента.
Кроме пилотов, которые погибли во время столкновения на борту самолетов никого не было.