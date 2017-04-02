Двоє людей загинули при зіткненні літаків у Флориді

Зіткнення сталося в повітряному просторі над лісистою місцевістю неподалік від міста Еджуотер. За словами очевидця, він бачив в небі кілька маленьких літаків, коли один з них зачепив крилом інший.

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У Федеральному авіаційному управлінні США повідомили, що модель одного з літаків — Cessna 170, коли як інше повітряне судно, мабуть, було саморобним. Відомство почало розслідування інциденту.

Крім пілотів, які загинули під час зіткнення, на борту літаків нікого не було.