Двоє людей загинули при зіткненні літаків у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В результаті зіткнення двох одномоторних літаків у Флориді загинуло двоє людей, передає УНН з посиланням на The Daytona Beach News-Journal.
Зіткнення сталося в повітряному просторі над лісистою місцевістю неподалік від міста Еджуотер. За словами очевидця, він бачив в небі кілька маленьких літаків, коли один з них зачепив крилом інший.
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У Федеральному авіаційному управлінні США повідомили, що модель одного з літаків — Cessna 170, коли як інше повітряне судно, мабуть, було саморобним. Відомство почало розслідування інциденту.
Крім пілотів, які загинули під час зіткнення, на борту літаків нікого не було.