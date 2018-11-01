Двое бывших милиционеров ответят в суде за избиение студентов Евромайдана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108534 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116547 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155006 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138275 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129068 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173943 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118147 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Двое бывших милиционеров ответят в суде за избиение студентов Евромайдана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление специальных расследований ГПУ завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт за причастность к силовому разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщила пресс-сужба Управление на странице в Facebook, передает УНН.

“Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух бывших сотрудников ПМОП ”Беркут“, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, в совершении 30 ноября 2013 года преступлений в отношении участников акций протеста, а именно составления и выдачи заведомо ложных документов о задержании, на основании которых лица были привлечены к ответственности”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-беркутовца будут судить за разгон Автомайдана в январе 2014 года

Обвинительный акт 31 ноября 2018 года направлен в Шевченковский районный суд г.Киев.

Напомним, в Киевской области будут судить экс-главу и экс-заместителя руководителя аппарата Обуховского райсуда, а также действующего судью данного учреждения в деле о злоупотреблении служебным положением при рассмотрении дел активистов Автомайдана зимой 2014 года.

Судьи Обуховского районного суда приняли постановления, которыми были незаконно привлечены к административной ответственности участники Автомайдана за пробег 29 декабря 2013 года к президентской резиденции “Межигорье”. К ним были применены “максимально возможные взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завершено следствие в отношении сотрудника столичного суда по делу Майдана

“Автомайдан” — мобильное подразделение Евромайдана, состоящий из группы самостоятельных колонн автомобилистов. Был создан осенью 2013 года.

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