Двое бывших милиционеров ответят в суде за избиение студентов Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление специальных расследований ГПУ завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт за причастность к силовому разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщила пресс-сужба Управление на странице в Facebook, передает УНН.
“Закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух бывших сотрудников ПМОП ”Беркут“, подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, в совершении 30 ноября 2013 года преступлений в отношении участников акций протеста, а именно составления и выдачи заведомо ложных документов о задержании, на основании которых лица были привлечены к ответственности”, - говорится в сообщении.
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Обвинительный акт 31 ноября 2018 года направлен в Шевченковский районный суд г.Киев.
Напомним, в Киевской области будут судить экс-главу и экс-заместителя руководителя аппарата Обуховского райсуда, а также действующего судью данного учреждения в деле о злоупотреблении служебным положением при рассмотрении дел активистов Автомайдана зимой 2014 года.
Судьи Обуховского районного суда приняли постановления, которыми были незаконно привлечены к административной ответственности участники Автомайдана за пробег 29 декабря 2013 года к президентской резиденции “Межигорье”. К ним были применены “максимально возможные взыскания в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 6 месяцев по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины”.
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“Автомайдан” — мобильное подразделение Евромайдана, состоящий из группы самостоятельных колонн автомобилистов. Был создан осенью 2013 года.