Екс-беркутівцю оголошено підозру у справі про розгін Євромайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України повідомило про підозру колишньому міліціонеру за перевищення службових обов'язків та службове підроблення. Про це повідомляє прес-служба Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.
“За результатами досудового розслідування фактів незаконного затримання 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві учасника мирної акції протесту, складання та видачі завідомо неправдивих документів про його затримання, слідчими управління спеціальних розслідувань 25 жовтня 2018 року повідомлено про підозру міліціонеру відділення ПМОП „Беркут“, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
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Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 12 жовтня прокуратура Запорізької області оголосила у розшук колишнього першого заступника начальника ГУ МВС України в Запорізькій області Козицького Віктора Івановича, який був соратником екс-генпрокурора Віктора Пшонки.
Всеукраїнська акція протесту Євромайдан почалась 21 листопада 2013 року. Її спричинила відмова адміністрації Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС.
Після силового розгону студентів 30 листопада й ухвалення 16 січня “диктаторських законів” протести перейшли в активну фазу, і в лютому 2014 року завершились втечею екс-президента України Віктора Януковича.
Під час Євромайдану в Україні загинуло понад 100 людей.