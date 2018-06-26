Екс-керівництво прокуратури та МВС відповідатиме перед судом за Євромайдан

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного перешкоджання у січні 2014 року організації та проведення зборів та мітингів в м. Суми. Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН.

“Обвинувачуються в організації та виконанні тяжких злочинів колишні прокурор області та два заступники прокурора міста Сум, прокурори прокуратури та слідчі міліції. Загалом у цьому кримінальному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 9 працівників правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 25 червня 2018 року Департамент спецрозслідувань ГПУ закінчив розслідування та передав до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом незаконного перешкоджання у січні 2014 року організації та проведенню зборів та мітингів в м. Суми шляхом безпідставного притягнення громадян, які приймали в них участь, до кримінальної відповідальності, їх незаконного затримання.

Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ст. 340 (незаконне перешкоджання організації та проведення зборів та мітингів, вчинене службовою особою), ч. 2 ст. 343 (вплив на працівника правоохоронного органу з метою прийняття незаконного рішення, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища), ч. 1 ст. 372 (притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності), ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 371 (організація завідомо незаконного затримання осіб, вчинене в особистих інтересах), ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 371 (закінчений замах на незаконне тримання під вартою, вчинене в особистих інтересах) КК України.

Крім того, Департамент спецрозслідувань продовжує вивчати інші факти незаконного переслідування учасників протестних акцій, зокрема в м. Києві та в м. Черкаси.

Раніше у СБУ спростували інформацію по співробітнику відділу ЦСО “А” УСБУ у Хмельницькій області, щодо якого раніше було поширено інформацію щодо оголошення підозри через події, які сталися 19 лютого 2014 року біля будівлі обласного управління спецслужби.

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