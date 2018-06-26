Экс-руководство прокуратуры и МВД ответят перед судом за Евромайдан
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного препятствования в января 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, передает УНН.
“Обвиняются в организации и выполнении тяжких преступлений бывшие прокурор области и два заместителя прокурора города Сумы, прокуроры прокуратуры и следователи милиции. Всего в этом уголовном производстве к уголовной ответственности привлечены 9 работников правоохранительных органов”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, 25 июня 2018 года Департамент спецрасследований ГПУ закончил расследование и передал в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности, их незаконного задержания.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов, совершенное должностным лицом), ч. 2 ст. 343 (воздействие на работника правоохранительного органа с целью принятия незаконного решения, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (организация заведомо незаконного задержания лиц, совершенное в личных интересах), ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 (завершенное покушение на незаконное содержание под стражей, совершенное в личных интересах) УК Украины.
Кроме того, Департамент спецрасследований продолжает изучать другие факты незаконного преследования участников протестных акций, в частности в г. Киеве и г. Черкассы.
Ранее в СБУ опровергли информацию по сотруднику отдела ЦСО “А” УСБУ в Хмельницкой области, в отношении которого ранее была распространена информация об объявлении подозрения из-за событий, которые произошли 19 февраля 2014 года у здания областного управления спецслужбы.