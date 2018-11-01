Экс-беркутовцу объявлено подозрение по делу о разгоне Евромайдана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108546 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116566 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155026 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148200 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138275 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129068 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173946 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118147 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141700 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145435 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-беркутовцу объявлено подозрение по делу о разгоне Евромайдана

Экс-беркутовцу объявлено подозрение по делу о разгоне Евромайдана

Киев  •  УНН

 • 16168 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему милиционеру за превышение служебных обязанностей и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба Управления на странице в Facebook, передает УНН.

“По результатам предварительного расследования фактов незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве участника мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов о его задержании, следователями управления специальных расследований 25 октября 2018 года было сообщено о подозрении милиционеру отделения ПМОН ”Беркут“, подчиненного ГУ МВД Украины в г.Киеве”, — говорится в сообщении.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 12 октября прокуратура Запорожской области объявила в розыск бывшего первого заместителя начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Козицкого Виктора Ивановича, который был соратником экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Всеукраинская акция протеста Евромайдан началась 21 ноября 2013 года. Ее причиной стал отказ администрации Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

После силового разгона студентов 30 ноября и принятия 16 января "диктаторских законов" протесты перешли в активную фазу, и в феврале 2014 года завершились бегством экс-президента Украины Виктора Януковича.

Во время Евромайдана в Украине погибли более 100 человек.

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