Экс-беркутовцу объявлено подозрение по делу о разгоне Евромайдана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление специальных расследований Генпрокуратуры Украины сообщил о подозрении бывшему милиционеру за превышение служебных обязанностей и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба Управления на странице в Facebook, передает УНН.
“По результатам предварительного расследования фактов незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в г. Киеве участника мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов о его задержании, следователями управления специальных расследований 25 октября 2018 года было сообщено о подозрении милиционеру отделения ПМОН ”Беркут“, подчиненного ГУ МВД Украины в г.Киеве”, — говорится в сообщении.
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Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 12 октября прокуратура Запорожской области объявила в розыск бывшего первого заместителя начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Козицкого Виктора Ивановича, который был соратником экс-генпрокурора Виктора Пшонки.
Всеукраинская акция протеста Евромайдан началась 21 ноября 2013 года. Ее причиной стал отказ администрации Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.
После силового разгона студентов 30 ноября и принятия 16 января "диктаторских законов" протесты перешли в активную фазу, и в феврале 2014 года завершились бегством экс-президента Украины Виктора Януковича.
Во время Евромайдана в Украине погибли более 100 человек.