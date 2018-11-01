Завершено следствие в отношении сотрудника столичного суда по делу Майдана

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершило следствие в отношении руководителя аппарата Дарницкого районного суда Киева по подозрению во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел во время избрании меры пресечения участникам акций протеста в январе-феврале 2014 года. Об этом говорится в сообщении Управления на странице в Facebook, передает УНН.

По их информации, вчера было завершено досудебное расследование в отношении руководителя аппарата Дарницкого районного суда г.. Киева по ч. 2 ст. 376-1 УК Украины котором инкриминируется незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года.

Отмечается, что стороне защиты предоставлена ​​возможность для ознакомления с материалами производства. После ознакомления обвинительный акт будет направлено в суд.

В конце июля было сообщено о подозрении бывший судьи Днепровского районного суда Киева за незаконный арест двух активистов евромайдан.

Как сообщал УНН, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.

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