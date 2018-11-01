Завершено следствие в отношении сотрудника столичного суда по делу Майдана

По их информации, вчера было завершено досудебное расследование в отношении руководителя аппарата Дарницкого районного суда г.. Киева по ч. 2 ст. 376-1 УК Украины котором инкриминируется незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в этой системе) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года.

Отмечается, что стороне защиты предоставлена ​​возможность для ознакомления с материалами производства. После ознакомления обвинительный акт будет направлено в суд.

В конце июля было сообщено о подозрении бывший судьи Днепровского районного суда Киева за незаконный арест двух активистов евромайдан.

Как сообщал УНН, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.