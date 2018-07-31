ГПУ повідомила про підозру екс-судді, яка арештовувала активістів Майдану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України повідомило про підозру колишній судді Дніпровського районного суду Києва за винесення неправосудних рішень стосовно арешту двох активістів Євромайдану. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“На підставі зібраних доказів у межах цього кримінального провадження 30.07.2018 у передбачений чинним законодавством спосіб здійснено повідомлення про підозру колишній судді Дніпровського районного суду м. Києва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, здійснене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних ухвал, що спричинило тяжкі наслідки)”, — зазначили у відомстві.

За інформацією прокуратури, екс-судді інкримінується вчинення протиправних дій щодо 2 осіб, котрі були затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності нібито за участь у масових заворушеннях із явними і грубими порушення вимог КПК, а нею, як слідчим суддею, постановлено завідомо неправосудне рішення про їх тримання під вартою.

На цей час готується клопотання слідчому судді про застосування до підозрюваної відповідного запобіжного заходу та вживаються дії, спрямовані на встановлення її місцезнаходження.

Нагадаємо, станом на кінець квітня у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам.

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