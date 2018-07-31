ГПУ сообщила о подозрении экс-судье, которая арестовывала активистов Майдана

"На основании собранных доказательств в рамках этого уголовного производства 30.07.2018 в предусмотренный действующим законодательством способ осуществлено сообщение о подозрении бывший судье Днепровского районного суда г. Киева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия)", - отметили в ведомстве.

По информации прокуратуры, экс-судье инкриминируется совершение противоправных действий в отношении 2 лиц, которые были задержаны и привлечены к уголовной ответственности якобы за участие в массовых беспорядках с явными и грубыми нарушениями требований УПК, а ею, как следственным судьей, принято заведомо неправосудное решение об их содержании под стражей.

В настоящее время готовится ходатайство следственному судье о применении к подозреваемой соответствующей меры пресечения и принимаются действия, направленные на установление ее местонахождения.

Напомним, по состоянию на конец апреля в деле убийств активистов на Майдане в 2013-2014 году сообщено о подозрении 57 лицам.