Завершено слідство щодо співробітника столичного суду у справі Майдану

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершила слідство щодо керівника апарату Дарницького районного суду Києва за підозрою у втручання в автоматизовану систему розподілу справ під час обрання запобіжних заходів учасникам акцій протесту у січні-лютому 2014 року. Про це йдеться у повідомленні Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.