Завершено слідство щодо співробітника столичного суду у справі Майдану

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершила слідство щодо керівника апарату Дарницького районного суду Києва за підозрою у втручання в автоматизовану систему розподілу справ під час обрання запобіжних заходів учасникам акцій протесту у січні-лютому 2014 року. Про це йдеться у повідомленні Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.

За їхньою інформацією, вчора було завершено досудове розслідування стосовно керівника апарату Дарницького районного суду м. Києва за ч. 2 ст. 376-1 КК України якому інкриміновано незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (внесення неправдивих відомостей до цієї системи) при розподілі справ між суддями щодо застосування до учасників протестних акцій та інших громадян запобіжних заходів у січні-лютому 2014 року.

Зазначається, що стороні захисту надано можливість для ознайомлення з матеріалами провадження. Після ознайомлення обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, наприкінці липня було повідомлено про підозру колишній судді Дніпровського районного суду Києва за незаконний арешт двох активістів Євромайдану.

Як повідомляв УНН, станом на кінець квітня у справі вбивств активістів на Майдані в 2013-2014 році повідомлено про підозру 57 особам.

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