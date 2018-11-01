Двоє колишніх міліціонерів відповідатимуть у суді за побиття студентів Євромайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань ГПУ завершило досудове розслідування і скерувало до суду обвинувальний акт за причетність до силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це повідомила прес-сужба Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою двох колишніх співробітників ПМОП „Беркут“, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, у вчиненні 30 листопада 2013 року злочинів відносно учасників акцій протесту, а саме складання та видачі завідомо неправдивих документів про затримання, на підставі яких осіб притягнуто до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
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Обвинувальний акт 31 листопада 2018 року спрямовано до Шевченківського районного суду м. Києва.
Нагадаємо, у Київській області судитимуть екс-голову та екс-заступника керівника апарату Обухівського райсуду, а також діючого судді даної установи у справі про зловживання службовим становищем під час розгляду справ активістів Автомайдану взимку 2014 року.
Судді Обухівського районного суду ухвалили постанови, якими було незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності учасників Автомайдану за пробіг 29 грудня 2013 року до президентської резиденції “Межигір’я”. До них були застосовані “максимально можливі стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України”.
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“Автомайдан” — мобільний підрозділ Євромайдану, який складався з групи самостійних колон автомобілістів. Був створений восени 2013 року.