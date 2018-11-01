Двоє колишніх міліціонерів відповідатимуть у суді за побиття студентів Євромайдану

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань ГПУ завершило досудове розслідування і скерувало до суду обвинувальний акт за причетність до силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це повідомила прес-сужба Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.