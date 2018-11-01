Двоє колишніх міліціонерів відповідатимуть у суді за побиття студентів Євромайдану

ukru
Ексклюзив
12:16 • 45003 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 107335 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 97054 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 88540 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107638 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121250 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73747 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81911 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157291 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224991 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
58 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126369 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113441 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107483 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 80455 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 62434 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 107325 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121247 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 157285 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 503884 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 12000 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50573 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54832 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190738 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185910 перегляди
Актуальне
Двоє колишніх міліціонерів відповідатимуть у суді за побиття студентів Євромайдану

Двоє колишніх міліціонерів відповідатимуть у суді за побиття студентів Євромайдану

Київ • УНН

 • 42800 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань ГПУ завершило досудове розслідування і скерувало до суду обвинувальний акт за причетність до силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року. Про це повідомила прес-сужба Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою двох колишніх співробітників ПМОП „Беркут“, підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, у вчиненні 30 листопада 2013 року злочинів відносно учасників акцій протесту, а саме складання та видачі завідомо неправдивих документів про затримання, на підставі яких осіб притягнуто до відповідальності”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-беркутівця судитимуть за розгін Автомайдану у січні 2014 року

Обвинувальний акт 31 листопада 2018 року спрямовано до Шевченківського районного суду м. Києва.

Нагадаємо, у Київській області судитимуть екс-голову та екс-заступника керівника апарату Обухівського райсуду, а також діючого судді даної установи у справі про зловживання службовим становищем під час розгляду справ активістів Автомайдану взимку 2014 року.

Судді Обухівського районного суду ухвалили постанови, якими було незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності учасників Автомайдану за пробіг 29 грудня 2013 року до президентської резиденції “Межигір’я”. До них були застосовані “максимально можливі стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 6 місяців за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Завершено слідство щодо співробітника столичного суду у справі Майдану

“Автомайдан” — мобільний підрозділ Євромайдану, який складався з групи самостійних колон автомобілістів. Був створений восени 2013 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70