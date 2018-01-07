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Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье

Киев • УНН

 • 21677 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, в Хустскую районную больницу попали двое 13-летних детей с тяжелым алкогольным отравлением. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, один ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Двое детей отравились алкоголем во время колядования на Закарпатье

“В больницу прибыла следственно-оперативная группа. Полиция установила, что два жителя села Драгово Хустского района в возрасте 13 лет отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые. Состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, в санатории “Высокий” Харьковской области отравились 22 беременные женщины.

Украинские Национальные Новости

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