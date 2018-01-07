Двоє дітей отруїлися алкоголем під час колядування на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, 7 січня, до Хустської районної лікарні потрапили двоє 13-річних дітей із важким алкогольним отруєнням. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, одна дитина у тяжкому стані перебуває у реанімації.
“До лікарні прибула слідчо-оперативна група. Поліція встановила, що два жителі села Драгово Хустського району віком 13 років отруїлися під час колядування алкогольними напоями, якими їх пригостили знайомі. Стан одного з хлопчиків важкий, він перебуває в реанімації. Другий знаходиться на лікуванні в дитячому відділенні, в нього лікарі діагностували середньої тяжкості алкогольне отруєння”, — повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у санаторії "Високий" Харківської області отруїлися 22 вагітні жінки.