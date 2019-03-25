Двое биатлонистов из Украины вошли в топ-3 снайперов сезона КС

Артем Тищенко в мужской части Кубка мира занял третью строчку с процентов попадания 89,9 - 154 с 172 мишеней были закрыты. Его опередил только австриец Симон Эдер (92) и чех Моравец (90,4). Зато за спиной украинца оказалась звезда мирового биатлона француз Мартен Фуркад (89,3).



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Юлия Журавок тоже заняла 3-е место среди женщин. Она закрыла 112 из 123 мишеней, точность составила 91,1 процента. Лучше украинки стреляли только две россиянки - Лариса Куклина (91,9) и Евгения Павлова (91,5).



Заметим, что на 4-м месте среди женщин оказалась Елена Пидгрушная. С точностью 90,8 процента она закрыла 128 из 141 мишени.