Двое биатлонистов из Украины вошли в топ-3 снайперов сезона КС

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 77705 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 172343 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140327 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 203883 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250116 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212213 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245407 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208044 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486375 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241193 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31311 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18624 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22886 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25119 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 20761 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263152 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239746 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325193 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486375 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578170 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31336 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 203883 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78752 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75340 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80892 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Двое биатлонистов из Украины вошли в топ-3 снайперов сезона КС

Киев • УНН

 • 10992 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинским биатлонистам нашлось место в числе лучших по меткости Кубке мира сезона 2018/19 годов, информирует УНН со ссылкой на IBU.

Двое биатлонистов из Украины вошли в топ-3 снайперов сезона КС

Артем Тищенко в мужской части Кубка мира занял третью строчку с процентов попадания 89,9 - 154 с 172 мишеней были закрыты. Его опередил только австриец Симон Эдер (92) и чех Моравец (90,4). Зато за спиной украинца оказалась звезда мирового биатлона француз Мартен Фуркад (89,3).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биатлонист Подручный попал в топ-20 заключительной гонки сезона Кубка мира

Юлия Журавок тоже заняла 3-е место среди женщин. Она закрыла 112 из 123 мишеней, точность составила 91,1 процента. Лучше украинки стреляли только две россиянки - Лариса Куклина (91,9) и Евгения Павлова (91,5).

Заметим, что на 4-м месте среди женщин оказалась Елена Пидгрушная. С точностью 90,8 процента она закрыла 128 из 141 мишени.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28