Біатлоніст Підручний потрапив до топ-20 заключної гонки сезону Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У норвезькому Холменколлені відбулися два мас-старти, якими закінчилася програма біатлонного Кубку світу сезону 2018-19 років, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У чоловічих перегонах брав участь наш Дмитро Підручний, який фінішував 19-м (1). Чергову перемогу додав до свого послужного списку Йоханнес Бьо (0), а за ним на п’єдесталі пошани постали німці — Пайффер (0) та Долль (2), відповідно 2-й та 3-й.
У жінок Україна не була представлена жодною біатлоністкою. Тут першою стала Ханна Еберг зі Швеції (2), далі до фінішу прийшла Тірі Екхофф з Норвегії і американка Клер Іган (1).
Варто зазначити, що сьогодні збірна України прибуде в аеропорт “Бориспіль”, де усі бажаючі уболівальники зможуть зустріти наших біатлоністів.