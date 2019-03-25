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Біатлоніст Підручний потрапив до топ-20 заключної гонки сезону Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У норвезькому Холменколлені відбулися два мас-старти, якими закінчилася програма біатлонного Кубку світу сезону 2018-19 років, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Біатлоніст Підручний потрапив до топ-20 заключної гонки сезону Кубку світу

У чоловічих перегонах брав участь наш Дмитро Підручний, який фінішував 19-м (1). Чергову перемогу додав до свого послужного списку Йоханнес Бьо (0), а за ним на п’єдесталі пошани постали німці — Пайффер (0) та Долль (2), відповідно 2-й та 3-й.

У жінок Україна не була представлена жодною біатлоністкою. Тут першою стала Ханна Еберг зі Швеції (2), далі до фінішу прийшла Тірі Екхофф з Норвегії і американка Клер Іган (1).

Варто зазначити, що сьогодні збірна України прибуде в аеропорт “Бориспіль”, де усі бажаючі уболівальники зможуть зустріти наших біатлоністів.

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