Биатлонист Подручный попал в топ-20 заключительной гонки сезона Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В норвежском Холменколлене состоялись два масс-старта, которыми закончилась программа биатлонного Кубка мира сезона 2018-19 годов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В мужских гонках принимал участие наш Дмитрий Подручный, который финишировал 19-м (1). Очередную победу добавил к своему послужному списку Йоханнес Бё (0), а за ним на пьедестале почета стояли немцы — Пайффер (0) и Долль (2), соответственно 2-й и 3-й.
У женщин Украина не была представлена ни одной биатлонисткой. Здесь первой стала Ханна Эберг из Швеции (2), далее к финишу пришла Тири Экхофф из Норвегии и американка Клер Иган (1).
Стоит отметить, что сегодня сборная Украины прибудет в аэропорт “Борисполь”, где все желающие болельщики смогут встретить наших биатлонистов.