Двоє біатлоністів з України увійшли до топ-3 снайперів сезону КС

Артем Тищенко у чоловічій частині Кубку світу зайняв третій рядок з відсотків влучання 89,9 – 154 із 172 мішеней були закритими. Його випередив лише австрієць Сімон Едер (92) та чех Моравец (90,4). Натомість за спиною українця виявилася зірка світового біатлону француз Мартен Фуркад (89,3).



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Юлія Журавок теж зайняла 3-е місце серед жінок. Вона закрила 112 з 123 мішеней, точність склала 91,1 відсотки. Краще українки стріляли тільки дві росіянки - Лариса Кукліна (91,9) і Євгенія Павлова (91,5).



Зауважимо, що на 4-му місці серед жінок виявилася Олена Підгрушна. З точністю 90,8 відсотки вона закрила 128 з 141 мішені.