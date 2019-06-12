Двум гражданам Италии, которые воевали на стороне "ДНР", сообщили о подозрении

"Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, которые воевали на стороне террористической организации "ДНР"... В ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году мужчины прибыли в город Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. К их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных руководством", - сообщила Сарган.



По ее словам, в настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.



Граждан Италии подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины.



"В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметила пресс-секретарь Генпрокурора.



Как сообщал УНН, в Одессе полицейские задержали мужчину, который разыскивался Интерполом.