Двом громадянам Італії, які воювали на стороні "ДНР", повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Прокуратурою Донецької області погоджено заочне повідомлення про підозру 43-річному та 30-річному громадянам Італії, які брали участь у бойових діях на стороні терористичної організації "ДНР". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали на стороні терористичної організації "ДНР"… У ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році чоловіки прибули до міста Ясинувата Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. До їх обов’язків входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових задач, поставлених керівництвом", - повідомила Сарган.
З її слів, на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Громадян Італії підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України.
"У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваних з метою їх приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила речник Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який розшукувався Інтерполом.