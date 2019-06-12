Двом громадянам Італії, які воювали на стороні "ДНР", повідомили про підозру

$41.400.13
45.840.29
ukru
Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
17:02 • 2350 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 16930 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 35827 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 53313 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 65915 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 132276 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 87467 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 69486 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 303569 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 175625 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
0.8м/с
46%
Популярнi новини

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 96192 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 44615 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 60233 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 33066 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 16750 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 132266 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 303558 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 239578 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 352630 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 366386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 3918 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 8990 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 13223 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 17017 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 14372 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Двом громадянам Італії, які воювали на стороні "ДНР", повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 8791 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Прокуратурою Донецької області погоджено заочне повідомлення про підозру 43-річному та 30-річному громадянам Італії, які брали участь у бойових діях на стороні терористичної організації "ДНР". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

Двом громадянам Італії, які воювали на стороні "ДНР", повідомили про підозру

"Заочно повідомлено про підозру двом громадянам Італії, які воювали на стороні терористичної організації "ДНР"… У ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році чоловіки прибули до міста Ясинувата Донецької області для добровільної служби на терористів у складі одного з незаконних збройних формувань. До їх обов’язків входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових задач, поставлених керівництвом", - повідомила Сарган.

З її слів, на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Громадян Італії підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України.

"У найближчий час прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваних з метою їх приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначила речник Генпрокурора.

Як повідомляв УНН, в Одесі поліцейські затримали чоловіка, який розшукувався Інтерполом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.33
Bitcoin
$82,791.60
S&P 500
$5,335.48
Tesla
$249.20
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,241.00
Ethereum
$1,565.62