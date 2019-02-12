Двух военных похитили и убили в столице Венесуэлы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64754 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86249 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131477 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130967 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130196 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125217 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161501 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117847 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Двух военных похитили и убили в столице Венесуэлы

Двух военных похитили и убили в столице Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 7876 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Двое военнослужащих похищены и убиты в районе Эль-Валье в Каракасе. Об этом сообщила во вторник газета El Nacional, информирует УНН.

По ее данным, похитители расправились с военными после того, как их родственники не сумели собрать требуемую сумму выкупа. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Согласно информации из открытых источников, с начала года в Каракасе жертвами преступников стали семеро полицейских и военнослужащих.

Мексиканские эксперты из неправительственной организации Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции поместили столицу Венесуэлы на второе место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира за 2017 год.

Как сообщал УНН, лидер оппозиции Венесуэлы сообщил о прибытии первой партии гуманитарной помощи.

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