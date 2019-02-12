Двух военных похитили и убили в столице Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Двое военнослужащих похищены и убиты в районе Эль-Валье в Каракасе. Об этом сообщила во вторник газета El Nacional, информирует УНН.
По ее данным, похитители расправились с военными после того, как их родственники не сумели собрать требуемую сумму выкупа. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. Согласно информации из открытых источников, с начала года в Каракасе жертвами преступников стали семеро полицейских и военнослужащих.
Мексиканские эксперты из неправительственной организации Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции поместили столицу Венесуэлы на второе место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира за 2017 год.
Как сообщал УНН, лидер оппозиции Венесуэлы сообщил о прибытии первой партии гуманитарной помощи.