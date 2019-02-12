Двох військових викрали і вбили в столиці Венесуели

За її даними, викрадачі розправилися з військовими після того, як їхні родичі не зуміли зібрати необхідну суму викупу. Влада почала розслідування обставин того, що сталося. Згідно з інформацією з відкритих джерел, з початку року в Каракасі жертвами злочинців стали семеро поліцейських і військовослужбовців.

Мексиканські експерти з неурядової організації Громадська рада з питань громадської безпеки та кримінальної юстиції помістили столицю Венесуели на друге місце з 50 в рейтингу найнебезпечніших міст світу за 2017 рік.

Як повідомляв УНН, лідер опозиції Венесуели повідомив про прибуття першої партії гуманітарної допомоги.