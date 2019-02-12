Двох військових викрали і вбили в столиці Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Двоє військовослужбовців викрадені і вбиті в районі Ель-Вальє в Каракасі. Про це повідомила у вівторок газета El Nacional, інформує УНН.
За її даними, викрадачі розправилися з військовими після того, як їхні родичі не зуміли зібрати необхідну суму викупу. Влада почала розслідування обставин того, що сталося. Згідно з інформацією з відкритих джерел, з початку року в Каракасі жертвами злочинців стали семеро поліцейських і військовослужбовців.
Мексиканські експерти з неурядової організації Громадська рада з питань громадської безпеки та кримінальної юстиції помістили столицю Венесуели на друге місце з 50 в рейтингу найнебезпечніших міст світу за 2017 рік.
Як повідомляв УНН, лідер опозиції Венесуели повідомив про прибуття першої партії гуманітарної допомоги.