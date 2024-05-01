Двойная смерть: в Киеве девушка выпрыгнула с 14 этажа и упала на мужчину, оба погибли

В Деснянском районе столицы девушка выпрыгнула с балкона 14 этажа, и упала на прохожего. Оба погибли. Об этом журналистам hromadske рассказали в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве, передает УНН.

В полиции подтвердили, что в Деснянском районе возле одного из домов действительно обнаружили тело девушки 1996 года рождения. Предварительно, она покончила жизнь самоубийством и во время падения смертельно травмировала 39-летнего мужчину, который стоял у подъезда. - сообщает hromadske.

Детали

Двойная смерть произошла накануне около 13:40 на улице Каштановой. Это жилой массив Троещина. Об этом писал ряд киевских пабликов.

По данным СМИ, выездом следственно-оперативной группы на место происшествия предварительно установлено, что женщина, 1996 года рождения покончила жизнь самоубийством и при падении, смертельно травмировала мужчину, 1985 года рождения, который стоял у подъезда дома.

Отмечается, что по факту смерти обоих открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. правоохранители выясняют детали этого события.