Подвійна смерть: у Києві дівчина вистрибнула з 14 поверху й упала на чоловіка, обоє загинули
Київ • УНН
Дівчина покінчила життя самогубством, вистрибнувши з балкона 14-го поверху в Деснянському районі Києва, смертельно травмувавши 39-річного чоловіка, який стояв біля під'їзду.
У Деснянському районі столиці дівчина вистрибнула з балкона 14 поверху, й упала на перехожого. Обоє загинули. Про це журналістам hromadske розповіли в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві, передає УНН.
У поліції підтвердили, що в Деснянському районі біля одного з будинків справді виявили тіло дівчини 1996 року народження. Попередньо, вона покінчила життя самогубством і під час падіння смертельно травмувала 39-річного чоловіка, який стояв біля під’їзду.
Деталі
Подвійна смерть сталась напередодні близько 13:40 на вулиці Каштановій. Це житловий масив Троєщина. Про це писала низка київських пабліків.
За даними ЗМІ, виїздом слідчо-оперативної групи на місце події попередньо встановлено, що жінка, 1996 року народження покінчила життя самогубством та при падінні, смертельно травмувала чоловіка, 1985 року народження, який стояв біля під’їзду будинку.
Зазначається, що за фактом смерті обох відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. правоохоронці з’ясовують деталі цієї події.