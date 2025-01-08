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Двое бойцов «Джин» и «Манекен» пленили 14 россиян: детали операции

Двое бойцов «Джин» и «Манекен» пленили 14 россиян: детали операции

Киев  •  УНН

 • 2107 просмотра

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Двое бойцов ВСУ с позывными «Джин» и «Манекен» под прикрытием дронов захватили российский блиндаж с 14 оккупантами. После успешного захвата десантники 5 дней удерживали позицию, отражая вражеские атаки.

Десантники «Джин» и «Манекен» под прикрытием дронов совершили штурм российского блиндажа, вывели 14 оккупантов с линии соприкосновения и пять дней держали оборону на захваченной позиции.

Об этом рассказал в эфире телемарафона Орест Дрималовский, представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ, передает УНН.

Джин», „Манекен“ - наши десантники, которые совершили настоящий подвиг, достойный высших государственных наград. Под прикрытием, после длительной атаки на российскую позицию, работали наши FPV, наши дроны со сбросами, наши «Летучие мыши» и «Вампиры», наши «Бомберы». И, собственно, после этой длительной дроновой атаки под прикрытием побратимов они двое вышли на штурм российской позиции, подошли незаметно к российскому тайнику, к российскому блиндажу, бросили первые гранаты ко входу и оттуда услышали слова «свои». Но по рации сказали, что свои все дома сидят, и предложили брать их в плен

- рассказал Дрималовский.

Таким образом, из этого блиндажа начали выходить оккупанты, их было аж 14.

Даже вывести их с линии боевого соприкосновения - это уже большой подвиг, потому что надо было сделать это незаметно для российских операторов дронов, ведь враг сразу бы накрыл их минометами, артиллерией. Но наши воины сохранили им жизнь, вывели этих 14 оккупантов с передовой позиции, а потом еще 5 дней держали оборону на этой позиции, отражая российские штурмы и делая это успешно. Их героизм, возможно, в будущем обеспечит возвращение наших многих героев, которые находятся в российских тюрьмах, домой к родным.

- заметил Дрималовский.

Напомним,

Есть предварительная договоренность, что обмены в 2025 году должны стать систематическими. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины