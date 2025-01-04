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Двоє українських десантників захопили в полон цілий підрозділ окупантів

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Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади взяли в полон 14 російських військових після атаки дронів. Десантники застали ворога зненацька, закидавши гранатами бліндаж, після чого окупанти здалися.

Двоє десантників 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли у полон 14 російських загарбників. Про це повідомила  79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада у Telegram, пише УНН.

Штурмова група 79 ОДШБр підходить впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів - після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття,

- йдеться в повідомленні.

Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості - вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж.

Перелякані окупанти тут же кидають зброю і піднімають руки. На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть - і наші десантники їм не відмовили. На унікальних кадрах з нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота,

- зазначається у повідомленні.

ГУР та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі: відео 30.12.24, 10:10 • 22303 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
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