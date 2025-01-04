Двоє українських десантників захопили в полон цілий підрозділ окупантів

Двоє десантників 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади взяли у полон 14 російських загарбників. Про це повідомила 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада у Telegram, пише УНН.

Штурмова група 79 ОДШБр підходить впритул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику вдало відпрацювали пілоти ударних дронів - після інтенсивного і тривалого нальоту окупанти забиваються в тісний бліндаж і не висовують носа з укриття,

Таким чином двом штурмовикам 79-ки вдається досягнути абсолютної раптовості - вони кидають гранати просто до входу у ворожий бліндаж.

Перелякані окупанти тут же кидають зброю і піднімають руки. На той час, як виявилось, на позиції було аж 14 окупантів. Вони обрали життя, а не смерть - і наші десантники їм не відмовили. На унікальних кадрах з нічних дронів бачимо, як двоє наших десантників фактично строєм виводять російських солдатів у полон. Блискуча і героїчна робота,