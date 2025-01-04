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Двое украинских десантников захватили в плен целое подразделение оккупантов

Двое украинских десантников захватили в плен целое подразделение оккупантов

Киев  •  УНН

 • 5035 просмотра

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Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 российских военных после атаки дронов. Десантники застали врага врасплох, забросав гранатами блиндаж, после чего оккупанты сдались.

Двое десантников 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен 14 российских захватчиков. Об этом сообщила  79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада в Telegram, пишет УНН.

Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов - после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают нос из укрытия,

- говорится в сообщении.

Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности - они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж.

Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали. На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа,

- отмечается в сообщении.

ГУР и ВСУ уничтожили штаб оккупантов в Запорожье: видео30 дек. 2024, 08:10 • 21550 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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