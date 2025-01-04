Двое украинских десантников захватили в плен целое подразделение оккупантов
Киев • УНН
Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 российских военных после атаки дронов. Десантники застали врага врасплох, забросав гранатами блиндаж, после чего оккупанты сдались.
Двое десантников 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады взяли в плен 14 российских захватчиков. Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада в Telegram, пишет УНН.
Штурмовая группа 79 ОДШБр подходит вплотную к одной из российских позиций. Перед тем по противнику удачно отработали пилоты ударных дронов - после интенсивного и длительного налета оккупанты забиваются в тесный блиндаж и не высовывают нос из укрытия,
Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности - они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж.
Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки. К тому времени, как оказалось, на позиции было аж 14 оккупантов. Они выбрали жизнь, а не смерть - и наши десантники им не отказали. На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа,
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