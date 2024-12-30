ГУР и ВСУ уничтожили штаб оккупантов в Запорожье: видео
Киев • УНН
Аэроразведка ГУР обнаружила вражеский штаб на оккупированной территории Запорожской области. В результате ракетного удара ОСУВ «Таврия» уничтожен штаб, 6 оккупантов ликвидированы, 3 ранены.
В результате успешной операции ГУР и ОСУВ "Таврия" на временно оккупированной территории Запорожской области был уничтожен штаб россиян, у врага есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, передает [УНН.
Как сообщается, аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб.
Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар - штаб российских оккупантов уничтожен, шестеро захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения
Сгорел «феникс»: бойцы ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян на оккупированной территории Донецкой области29 дек. 2024, 13:44 • 32858 просмотров