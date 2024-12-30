ГУР та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі: відео
Київ • УНН
Аеророзвідка ГУР виявила ворожий штаб на окупованій території Запорізької області. Внаслідок ракетного удару ОСУВ "Таврія" знищено штаб, 6 окупантів ліквідовано, 3 поранено.
Внаслідок успішної операції ГУР та ОСУВ "Таврія" на тимчасово окупованій території Запорізької області був знищений штаб росіян, у ворога є загиблі та поранені. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
Як повідомляється, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.
У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару ― штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень
Згорів “фєнікс”: бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян на окупованій території Донеччини29.12.24, 15:44 • 35548 переглядiв