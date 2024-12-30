ГУР та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі: відео

Внаслідок успішної операції ГУР та ОСУВ "Таврія" на тимчасово окупованій території Запорізької області був знищений штаб росіян, у ворога є загиблі та поранені. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Як повідомляється, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.

У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" завдали по об’єкту ракетного удару ― штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень - йдеться у повідомленні ГУР.

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