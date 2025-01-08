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Двоє бійців "Джин" і "Манекен" полонили 14 росіян: деталі операції

Київ • УНН

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Двоє бійців ЗСУ з позивними "Джин" і "Манекен" під прикриттям дронів захопили російський бліндаж з 14 окупантами. Після успішного захоплення десантники 5 днів утримували позицію, відбиваючи ворожі атаки.

Десантники "Джин" та "Манекен" під прикриттям дронів здійснили штурм російського бліндажа, вивели 14 окупантів з лінії зіткнення і п’ять днів тримали оборону на захопленій позиції.

Про це розповів в ефірі телемарафону Орест Дрималовський, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, передає УНН.

Джин", "Манекен" — наші десантники, які вчинили справжній подвиг, вартий найвищих державних нагород. Під прикриттям, після тривалої атаки на російську позицію, працювали наші FPV, наші дрони зі скидами, наші "Кажани" та "Вампіри", наші "Бомбери". І, власне, після цієї тривалої дронової атаки під прикриттям побратимів вони двоє вийшли на штурм російської позиції, підійшли непомітно до російської схованки, до російського бліндажа, кинули перші гранати до входу і звідти почули слова "свої". Але по рації сказали, що свої всі вдома сидять, і запропонували брати їх у полон

- розповів Дрималовський.

Таким чином, з цього бліндажа почали виходити окупанти, їх було аж 14.

Навіть вивести їх з лінії бойового зіткнення — це вже великий подвиг, бо треба було зробити це непомітно для російських операторів дронів, адже ворог одразу б накрив їх мінометами, артилерією. Але наші воїни зберегли їм життя, вивели цих 14 окупантів з передової позиції, а потім ще 5 днів тримали оборону на цій позиції, відбиваючи російські штурми і роблячи це успішно. Їхній героїзм, можливо, в майбутньому забезпечить повернення наших багатьох героїв, які перебувають в російських тюрмах, додому до рідних.

- зауважив Дрималовський.

Нагадаємо

Є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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