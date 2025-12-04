Движение сопротивления провело шесть успешных операций в рф и на оккупированных территориях Украины - ГУР

Партизаны провели шесть успешных операций в разных регионах россии и на временно оккупированных территориях Украины по уничтожению железнодорожной инфраструктуры врага. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Движение сопротивления кремлевскому режиму продолжает методично уничтожать транспортную инфраструктуру по всей территории государства-агрессора. Только за последние недели - шесть успешных операций в разных регионах россии и на временно оккупированных территориях Украины - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый сожженный локомотив или релейный шкаф - это дни и недели задержки эшелонов с техникой и боеприпасами для российской армии.

"От Дальнего Востока до Кавказа - пламя постепенно охватывает всю территорию врага, а сопротивление преступной войне против Украины внутри России усиливается", - резюмировали в ГУР.

