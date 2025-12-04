Движение сопротивления провело шесть успешных операций в рф и на оккупированных территориях Украины - ГУР

$42.200.13
Эксклюзив
11:24 • 330 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 1640 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 18699 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 34072 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 32882 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 43843 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 52487 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 27143 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29963 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26252 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Популярные новости
В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина4 декабря, 02:08 • 6780 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 16232 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 15841 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 16096 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу07:55 • 5872 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 16230 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 52486 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 45554 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 61008 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 62935 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Европа
Китай
Франция
Донецкая область
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 3720 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 19740 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 64743 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 67879 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 121829 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сериал
БМ-21 «Град»
Financial Times

Движение сопротивления провело шесть успешных операций в рф и на оккупированных территориях Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Партизаны провели шесть успешных операций в россии и на временно оккупированных территориях Украины. Уничтожение железнодорожной инфраструктуры задерживает эшелоны с техникой и боеприпасами для российской армии.

Движение сопротивления провело шесть успешных операций в рф и на оккупированных территориях Украины - ГУР

Партизаны провели шесть успешных операций в разных регионах россии и на временно оккупированных территориях Украины по уничтожению железнодорожной инфраструктуры врага. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Движение сопротивления кремлевскому режиму продолжает методично уничтожать транспортную инфраструктуру по всей территории государства-агрессора. Только за последние недели - шесть успешных операций в разных регионах россии и на временно оккупированных территориях Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый сожженный локомотив или релейный шкаф - это дни и недели задержки эшелонов с техникой и боеприпасами для российской армии.

"От Дальнего Востока до Кавказа - пламя постепенно охватывает всю территорию врага, а сопротивление преступной войне против Украины внутри России усиливается", - резюмировали в ГУР.

ГУР раскрыло схему производства ракет "Искандер-М" и компании, которые до сих пор не под санкциями03.12.25, 10:49 • 7326 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Главное управление разведки Украины
Украина