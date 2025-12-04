Рух опору здійснив шість успішних операцій у рф та на захоплених територіях України - ГУР

Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах росії і на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру по всій території держави-агресора. Лише за останні тижні - шість успішних операцій у різних регіонах росії та на тимчасово захоплених територіях України - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен спалений локомотив чи релейна шафа - це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для російської армії.

"Від Далекого Сходу до Кавказу - полум'я поступово охоплює всю територію ворога, а спротив злочинній війні проти України всередині росії посилюється", - резюмували в ГУР.

