Рух опору здійснив шість успішних операцій у рф та на захоплених територіях України - ГУР

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 грудня, 23:09 • 18119 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 33031 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 32247 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 43292 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 51633 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26931 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29839 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26231 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 26040 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31260 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.5м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Великій Британії заборонили рекламу Nike, Superdry та Lacoste: в чому причина4 грудня, 02:08 • 5988 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 15750 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 15319 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 15250 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу07:55 • 5088 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 15346 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 51633 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 45161 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 60625 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 62581 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 3260 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 19536 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 64552 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 67693 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 121659 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Financial Times

Рух опору здійснив шість успішних операцій у рф та на захоплених територіях України - ГУР

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Партизани провели шість успішних операцій у росії та на тимчасово захоплених територіях України. Знищення залізничної інфраструктури затримує ешелони з технікою та боєприпасами для російської армії.

Рух опору здійснив шість успішних операцій у рф та на захоплених територіях України - ГУР

Партизани провели шість успішних операцій у різних регіонах росії і на тимчасово захоплених територіях України зі знищення залізничної інфраструктури ворога.  Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру по всій території держави-агресора. Лише за останні тижні - шість успішних операцій у різних регіонах росії та на тимчасово захоплених територіях України

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожен спалений локомотив чи релейна шафа - це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для російської армії.

"Від Далекого Сходу до Кавказу - полум'я поступово охоплює всю територію ворога, а спротив злочинній війні проти України всередині росії посилюється", - резюмували в ГУР.

ГУР розкрило схему виробництва ракет “Іскандер-М” та компанії, що досі не під санкціями03.12.25, 10:49 • 7304 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна