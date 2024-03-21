Движение грузовиков на пункте пропуска Устилуг-Зосин разблокировано - пограничники

В пункте пропуска "Устилуг-Зосин" разблокировано движение грузовиков, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" розблоковано‼️ Согласно информации от польских коллег, в 21:10 протестующие завершили общепольский митинг перед ППр "Зосин", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, пропуск автобусов, легковых и грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном порядке.

Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Дополнение

В связи с масштабными протестами польских фермеров, Укрзализныця заявила, что позволит пассажирам, которые опоздали на поезд из-за протестов фермеров в Польше, сесть на другой поезд в Украину по имеющимся билетам из Перемышля, Люблина и Хелма.

Напомним,

Чтобы урегулировать протесты Министерство сельского хозяйства Польши подписало с фермерами соглашение о субсидиях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов с 1 апреля этого года.