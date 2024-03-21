Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, планируют сегодня разблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

Предварительно фермеры готовы разблокировать один из пунктов пропуска после 20.00.

По информации польской стороны, сегодня, 21 марта, с 20:00. временно прекращается протест, связанный с частичным ограничением движения транспортных средств перед пунктом пропуска "Зосин". Сообщается, что движение будет осуществляться без осложнений - заявил в Государственной таможенной службе.

Украина и Польша близки к решению импортного конфликта

Дополнение

В связи с масштабными протестами польских фермеров, Укрзализныця заявила, что позволит пассажирам, опоздавшим на поезд из-за протестов фермеров в Польше, сесть на другой поезд в Украину по имеющимся билетам из Перемышля, Люблина и Хелма.

Напомним

Чтобы урегулировать протесты Министерство сельского хозяйства Польши подписало с фермерами соглашение о субсидиях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов с 1 апреля этого года.