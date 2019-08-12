Две украинские команды завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии

КИЕВ. 13 августа. УНН. Одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии. Финал соревнования по информатике проходил в Баку (Азербайджан), а по астрономии в Кестхей (Венгрия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МОН.