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Две украинские команды завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии

Две украинские команды завоевали 9 медалей на международных олимпиадах по информатике и астрономии

Киев  •  УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии. Финал соревнования по информатике проходил в Баку (Азербайджан), а по астрономии в Кестхей (Венгрия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МОН.

Сообщается, что участниками олимпиады по информатике стали 335 школьников из 88 стран мира. Украину представляли четверо учеников Полтавского лицея-интерната при Кременчугском педагогическом колледже им. Макаренко. Каждый наш участник вернулся домой с медалями, в том числе:

- "золото" - Назарий Деньга, ученик 11-го класса;
- "серебро" - София Мельник, ученица 10-го класса;
- "серебро" - Андрей Куц, ученик 10-го класса;
- "бронза" - Максим Зуб, ученик 11-го класса.

Олимпиада по астрономии проходила поэтапно в двух венгерских городах: Хевиз и Кестхей. В общем там соревновались 270 участников из 47 стран.

В состав команды, которая представляла Украину, вошло пятеро учеников. Каждый из них получил бронзовую медаль соревнования. А именно:

- Павел Гилея, ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
- Андрей Довбуш, ученик 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т.Шевченко;
- Таисия Карасева, ученица 11-го класса Украинского физико-математического лицея КНУ им. Т.Шевченко;
- Александр Повар, ученик 11-го класса Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
- Михаил Цисин, ученик 11-го класса Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер".

Напомним, девятилетняя львовянка стала вице-чемпионкой Европы по шахматам.

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