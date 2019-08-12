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Дев’ятирічна львів’янка стала віце-чемпіонкою Європи з шахів

Дев’ятирічна львів’янка стала віце-чемпіонкою Європи з шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Львів’янка Анастасія Гнатишин здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з шахів у категорії серед дівчат віком до 10 років. Цього року чемпіонат відбувався у Словаччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

“Це дуже престижний чемпіонат, і практично всі європейські країни беруть участь у ньому. Цьогоріч у чемпіонаті Європи з шахів було 95 учасників віком від 8 до 18 років. Срібна нагорода Анастасії — це найкращий результат усієї збірної України. До цього було лише три „бронзи“ в інших вікових категоріях”, — розповів заслужений тренер України, очільник львівської шахової школи “Дебют” Володимир Грабінський.

Також, львів’янка є неодноразовою чемпіонкою України у своїй віковій категорії. Але найбільшим досягненням дівчинки є те, що вона вже декілька разів вигравала чемпіонат України.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська покращила свою позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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