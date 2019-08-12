Девятилетняя львовянка стала вице-чемпионкой Европы по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Львовянка Анастасия Гнатышин получила серебряную награду на чемпионате Европы по шахматам в категории среди девушек до 10 лет. В этом году чемпионат проходил в Словакии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Львовского городского совета.
“Это очень престижный чемпионат, и практически все европейские страны участвуют в нем. В этом году в чемпионате Европы по шахматам было 95 участников в возрасте от 8 до 18 лет. Серебряная награда Анастасии — это лучший результат всей сборной Украины. До этого были только три „бронзы“ в других возрастных категориях”, — рассказал заслуженный тренер Украины, глава львовской шахматной школы “Дебют” Владимир Грабинский.
Также, львовянка является неоднократной чемпионкой Украины в своей возрастной категории. Но самым большим достижением девочки является то, что она уже несколько раз выигрывала чемпионат Украины.
Напомним, украинская теннисистка Даяна Ястремская улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).