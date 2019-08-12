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Українка Ястремська покращила позицію у рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська покращила свою позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це свідчать оновлені 12 серпня дані рейтингу, передає УНН.

Ястремська (1699 очок) розмістилася на 32-у місці, піднявшись на одну сходинку.

Водночас Еліна Світоліна (4577 очок) зберегла 7-е місце у рейтингу.

А от українка Леся Цуренко (1526 очок) за тиждень втратила одну позицію - наразі вона 35-а.

У сотню кращих за версією WTA потрапила ще одна наша співвітчизниця - Катерина Козлова (821 очко) - 73-е місце, мінус три за тиждень.

Нагадаємо, Світоліна потрапила до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок планети.

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