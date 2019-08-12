Українка Ястремська покращила позицію у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська покращила свою позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це свідчать оновлені 12 серпня дані рейтингу, передає УНН.
Ястремська (1699 очок) розмістилася на 32-у місці, піднявшись на одну сходинку.
Водночас Еліна Світоліна (4577 очок) зберегла 7-е місце у рейтингу.
А от українка Леся Цуренко (1526 очок) за тиждень втратила одну позицію - наразі вона 35-а.
У сотню кращих за версією WTA потрапила ще одна наша співвітчизниця - Катерина Козлова (821 очко) - 73-е місце, мінус три за тиждень.
Нагадаємо, Світоліна потрапила до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок планети.