Украинка Ястремская улучшила позицию в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствуют обновленные 12 августа данные рейтинга, передает УНН.
Ястремская (1699 очков) разместилась на 32-м месте, поднявшись на одну строчку.
В то же время Элина Свитолина (4577 очков) сохранила 7-е место в рейтинге.
А вот украинка Леся Цуренко (1526 очков) за неделю потеряла одну позицию - теперь она 35-я.
В сотню лучших по версии WTA попала еще одна наша соотечественница - Екатерина Козлова (821 очко) - 73-е место, минус три за неделю.
Напомним, Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок планеты.