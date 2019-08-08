Світоліна потрапила до десятки найбільш високооплачуваних спортсменок планети

Уродженка Одеси заробила з 1 червня 2018-го по 1 червня 2019 року 6,1 млн дол. (4,6 млн становили призові, 1,5 млн - дохід від рекламних контрактів) і посіла 9-те місце в рейтингу.

"Світоліна здобула найбільшу перемогу у своїй кар'єрі, коли завоювала титул WTA Finals в Сінгапурі наприкінці сезону 2018 року. Профі, яка народилася в Україні, завершила рік на 4-му місці в світовому рейтингу, отримавши бонуси від спонсорів "Nike" і "Wilson", - сказано у повідомленні "Forbes".

Зауважимо, що перше місце в рейтингу обійняла тенісистка Серена Вільямс (29,2 млн), більшу частину її заробітку (25 млн) становив дохід від реклами. Далі йдуть тенісистки Наомі Осака, Ангеліка Кербер, Сімона Халеп та Слоан Стівенс.