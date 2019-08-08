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Світоліна виходить до третього кола на турнірі в Торонто

Світоліна виходить до третього кола на турнірі в Торонто

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії WTA Premier 5 Rogers Cup у Торонто. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Світоліна у складному поєдинку перемогла представницю Чехії Катеріну Сінякову – 6:3, 3:6, 6:3.

Наступна суперниця Світоліної визначиться у поєдинку швейцарки Белінди Бенчіч та німкені Юлії Ґьорґес.

У третьому колі виступить ще одна українка Даяна Ястремська, яка сьогодні здолала колишню першу ракетку світу Вікторію Азаренко.

Третя ракетка України Леся Цуренко знялася з турніру через травму.

Призовий фонд Rogers Cup складає понад 2,8 мільйона доларів.

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