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Дві українські команди вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії

Дві українські команди вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Одну золоту, дві срібні та шість бронзових медалей здобули українські школярі на Міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики проходив у Баку (Азербайджан), а з астрономії в Кестхей (Угорщина). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.

Повідомляється, що учасниками олімпіади з інформатики стали 335 школярів з 88 країн світу. Україну представляли четверо учнів Полтавського ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному коледжі ім. Макаренка. Кожен наш учасник повернувся додому з медалями, зокрема:

- “золото” - Назарій Деньга, учень 11-го класу;
- “срібло” - Софія Мельник, учениця 10-го класу;
- “срібло” - Андрій Куц, учень 10-го класу;
- “бронза” - Максим Зуб, учень 11-го класу.

Олімпіада з астрономії проходила поетапно у двох угорських містах: Хевіз та Кестхей. Загалом там змагалися 270 учасників з 47 країн.

До складу команди, яка представляла Україну, увійшло п’ятеро учнів. Кожен з них здобув бронзову медаль змагання. А саме:

- Павло Гілей, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
- Андрій Довбуш, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;
- Таїсія Карасьова, учениця 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Т.Шевченка;
- Олександр Кухар, учень 11-го класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка;
- Михайло Цисін, учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 “Лідер”.

Нагадаємо, дев’ятирічна львів’янка стала віце-чемпіонкою Європи з шахів.

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