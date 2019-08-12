Дві українські команди вибороли 9 медалей на міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Одну золоту, дві срібні та шість бронзових медалей здобули українські школярі на Міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії. Фінал змагання з інформатики проходив у Баку (Азербайджан), а з астрономії в Кестхей (Угорщина). Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.