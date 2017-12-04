Две украинки вошли в топ-10 общего зачета Кубка мира по биатлону

У женщин лучшей из украинок оказалась обладательница двух бронзовых медалей в этом сезоне Юлия Джима, которая занимает 5-ю строчку с 116-ю баллами. Только на 1 пункт она опережает норвежку Марту Олсби и на 3 отстает от Сюнньове Сулемдал.

Наша Валентина Семеренко находится на 9-й строчке - 87 пунктов, а ее сестра Вита 26-- 44. Капитан сборной Елена Пидгрушная 24 - 45 очков.

У мужчин положение хуже - Артем Прима 28-й - 35 очков, а Сергей Семенов 40-й из 17 баллами.

Отметим, что лидером в мужском зачете является француз Мартен Фуркад - 162, который опережает своего соотечественника Фийон Майя на 31 пункт. У женщин на вершине также представительница Франции - Жюстин Бреза (142).

Добавим также, второй этап Кубка мира стартует уже на этой неделе. 8 декабря состоятся женский и мужской спринт в Хохфильцене.

Как сообщал УНН, Джима получила вторую медаль в новом сезоне Кубка мира по биатлону.