Дві українки увійшли до топ-10 загального заліку Кубку світу з біатлону

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Київ • УНН

 • 21270 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Після завершення стартового етапу Кубку світу з біатлону, що проходив в Естерсунді (Швеція), визначились лідери загального заліку серед чоловіків та жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт IBU.

У жінок найкращою з українок виявилася володарка двох бронзових медалей цього сезону Юлія Джима, яка посідає 5-й рядок із 116-ма балами. Лише на 1 пункт вона випереджає норвежку Марту Олсбю і на 3 відстає від Сюнньове Сулемдал.

Наша Валентина Семеренко знаходиться на 9-му рядку – 87 пунктів, а її сестра Віта 26-та – 44. Капітан збірної Олена Підгрушна 24 – 45 очок.

У чоловіків становище гірше – Артем Прима 28-й – 35 очок, а Сергій Семенов 40-й з 17 балами.

Зазначимо, що лідером в чоловічому заліку є француз Мартен Фуркад – 162, який випереджає свого співвітчизника Фійона Майє на 31 пункт. У жінок на вершині також представниця Франції - Жюстін Бреза (142).

Додамо також, другий етап Кубку світу стартуватиме вже на цьому тижні. 8 грудня відбудуться жіночий та чоловічий спринти в Хохфільцені.

Як повідомляв УНН, Джима здобула другу медаль в новому сезоні Кубку світу з біатлону.

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