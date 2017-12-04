Дві українки увійшли до топ-10 загального заліку Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Після завершення стартового етапу Кубку світу з біатлону, що проходив в Естерсунді (Швеція), визначились лідери загального заліку серед чоловіків та жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт IBU.
У жінок найкращою з українок виявилася володарка двох бронзових медалей цього сезону Юлія Джима, яка посідає 5-й рядок із 116-ма балами. Лише на 1 пункт вона випереджає норвежку Марту Олсбю і на 3 відстає від Сюнньове Сулемдал.
Наша Валентина Семеренко знаходиться на 9-му рядку – 87 пунктів, а її сестра Віта 26-та – 44. Капітан збірної Олена Підгрушна 24 – 45 очок.
У чоловіків становище гірше – Артем Прима 28-й – 35 очок, а Сергій Семенов 40-й з 17 балами.
Зазначимо, що лідером в чоловічому заліку є француз Мартен Фуркад – 162, який випереджає свого співвітчизника Фійона Майє на 31 пункт. У жінок на вершині також представниця Франції - Жюстін Бреза (142).
Додамо також, другий етап Кубку світу стартуватиме вже на цьому тижні. 8 грудня відбудуться жіночий та чоловічий спринти в Хохфільцені.
Як повідомляв УНН, Джима здобула другу медаль в новому сезоні Кубку світу з біатлону.