Две трети украинцев выступают за полное прекращение деятельности упц мп - опрос

Детали

«По результатам опроса, с 78% в декабре 2022 года до 85% сейчас стало больше украинцев, которые считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность упц мп. В частности, с 54% до 66% стало больше тех, кто считает, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине», – заявили в КМИС.

Еще 19% опрошенных выступают за то, что не следует полностью запрещать упц мп, но государство должно установить контроль и надзор за ней (в декабре 2022 года – 24%).

В то же время с 12% до 6% стало меньше людей, по мнению которых не стоит вмешиваться в дела упц пм, а расследовать только отдельные возможные случаи правонарушений.

Опрос был проведен в течение 26 мая-5 июня 2023 года. Социологи опросили по телефону до 1029 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Напомним

Комиссия Министерства культуры и информполитики завершила работу по инвентаризации и приемке имущества Киево-Печерской лавры.

После этого, украинская православная церковь московского патриархата должна была в течение 3 рабочих дней вернуть имущество заповеднику Лавра. Об этом сообщал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Но упц мп так не передала ключи ко всем 79-ти объектам государственного имущества в Киево-Печерской Лавре.



