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Дві третини українців виступають за повне припинення діяльності упц мп - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. 66% українців вважають, що діяльність української православної церкви московського патріархату в державі необхідно повністю заборонити. Такими є результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, пише УНН.

Дві третини українців виступають за повне припинення діяльності упц мп - опитування

Деталі

«За результатами опитування, з 78% у грудні 2022 року до 85% зараз стало більше українців, які вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність упц мп. Зокрема, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні», – заявили у КМІС.

Ще 19% опитаних виступають за те що не слід повністю забороняти упц мп, але держава має встановити контроль та нагляд нею(у грудні 2022 року – 24%).

Водночас з 12% до 6% стало менше людей, на думку яких не варто втручатися у справи упц пм, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Опитування було проведено продовж 26 травня-5 червня 2023 року. Соціологи опитали по телефону до 1029 респондентів у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо

Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської лаври.

Після цього, українська православна церква московського патріархату повинна була протягом 3 робочих днів повернути майно заповіднику Лавра. Про це повідомляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Але упц мп так не передала ключі до всіх 79-ти об'єктів державного майна в Києво-Печерській Лаврі.

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