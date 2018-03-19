Две компании контролируют более половины рынка подсолнечного масла - АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Основными участниками отечественного рынка подсолнечного масла является "Кернел-Трейд" с долей в 35% и ДП с ИИ "Сантрейд" - с долей 21%. Об этом говорится в годовом отчете Антимонопольного комитета Украины, передает УНН.
Сообщается, что оба игрока рынка занимаются производством рафинированного масла. Поэтому Комитет осуществляет мониторинг их деятельности на предмет соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции.
"По результатам исследования рынка Комитет планирует провести углубленный анализ по ценообразованию крупнейшими участниками ДП "Сантрейд" и "ООО "Кернел-Трейд" в период исследования при реализации масла подсолнечного рафинированного бутилированного торговым сетям", - отметили в АМКУ.
Напомним, против компании "Кернел" вторую неделю подряд бастуют украинские аграрии. Они утверждают, что владелец агрохолдинга, по совместительству народный депутат от партии "Відродження" Виталий Хомутынник лоббирует интересы собственного бизнеса вопреки интересам мелких фермеров. В частности, ему приписывают законодательную инициативу об изменениях в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким экпортерам масличных культур.