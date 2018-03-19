Две компании контролируют более половины рынка подсолнечного масла - АМКУ

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 1321 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 48543 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66306 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100806 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108411 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116209 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121620 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132768 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146764 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148061 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Две компании контролируют более половины рынка подсолнечного масла - АМКУ

Две компании контролируют более половины рынка подсолнечного масла - АМКУ

Киев  •  УНН

 • 8822 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Основными участниками отечественного рынка подсолнечного масла является "Кернел-Трейд" с долей в 35% и ДП с ИИ "Сантрейд" - с долей 21%. Об этом говорится в годовом отчете Антимонопольного комитета Украины, передает УНН.

Сообщается, что оба игрока рынка занимаются производством рафинированного масла. Поэтому Комитет осуществляет мониторинг их деятельности на предмет соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции.

"По результатам исследования рынка Комитет планирует провести углубленный анализ по ценообразованию крупнейшими участниками ДП "Сантрейд" и "ООО "Кернел-Трейд" в период исследования при реализации масла подсолнечного рафинированного бутилированного торговым сетям", - отметили в АМКУ.

Напомним, против компании "Кернел" вторую неделю подряд бастуют украинские аграрии. Они утверждают, что владелец агрохолдинга, по совместительству народный депутат от партии "Відродження" Виталий Хомутынник лоббирует интересы собственного бизнеса вопреки интересам мелких фермеров. В частности, ему приписывают законодательную инициативу об изменениях в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким экпортерам масличных культур.

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