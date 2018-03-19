Дві компанії контролюють більше половини ринку соняшникової олії - АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Основними учасниками вітчизняного ринку соняшникової олії є "Кернел-Трейд" із часткою в 35% та ДП з ІІ "Сантрейд" – із часткою 21%. Про це йдеться у річному звіті Антимонопольного комітету України, передає УНН.
Повідомляється, що обидва гравці ринку займаються виробництвом рафінованої олії. Тому Комітет здійснює моніторинг їх діяльності на предмет дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
"За результатами дослідження ринку Комітет планує провести поглиблений аналіз щодо ціноутворення найбільшими учасниками ДП "Сантрейд" та "ТОВ "Кернел-Трейд" у період дослідження при реалізації олії соняшникової рафінованої бутильованої торговим мережам", - зазначили в АМКУ.
Нагадаємо, проти компанії “Кернел” другий тиждень поспіль бастують українські аграрії. Вони стверджують, що власник агрохолдингу, за сумісництвом народний депутат від партії “Відродження” Віталій Хомутиннік лобіює інтереси власного бізнесу всупереч інтересам дрібних фермерів. Зокрема, йому приписують законодавчу ініціативу щодо змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним екпортерам олійних культур.