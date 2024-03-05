Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

Аукционный дом Heritage Auctions в США выставит на торги те самые двери, которые спасли жизнь героини Кейт Уинслет (Роуз) в фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает DailyMail, передает УНН.

Детали

Аукцион будет проходить 20-24 марта, стартовая стоимость кино-реликвии составит $40 тыс.

С момента выхода "Титаника" на экраны, финал картины вызывал множество вопросов.

Дверь из фильма была выполнена на основе самого известного обломка, который извлекли из воды после крушения реального "Титаника". Это не была дверь, это фрагмент богато украшенной деревянной дверной коробки из салона первого класса ушедшего на дно судна. Этот реквизит с замысловатой резьбой поразительно напоминает панель в стиле Людовика XV, находящуюся в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия.

Также на торги будет выставлено шифоновое платье Роуз, в котором она находилась в финальных сценах картины, и штурвал корабля.

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