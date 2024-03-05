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Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 01:28  •  2474 просмотра

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Фрагмент деревянной дверной рамы из "Титаника", которая спасла героиню Кейт Уинслет Роуз в фильме, будет продан на аукционе со стартовой ставкой 40 000 долларов.

Аукционный дом Heritage Auctions в США выставит на торги те самые двери, которые спасли жизнь героини Кейт Уинслет (Роуз) в фильме "Титаник" Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает DailyMail, передает УНН.

Детали

Аукцион будет проходить 20-24 марта, стартовая стоимость кино-реликвии составит $40 тыс.

С момента выхода "Титаника" на экраны, финал картины вызывал множество вопросов.

Дверь из фильма была выполнена на основе самого известного обломка, который извлекли из воды после крушения реального "Титаника". Это не была дверь, это фрагмент богато украшенной деревянной дверной коробки из салона первого класса ушедшего на дно судна. Этот реквизит с замысловатой резьбой поразительно напоминает панель в стиле Людовика XV, находящуюся в Морском музее в Галифаксе, Новая Шотландия.

Также на торги будет выставлено шифоновое платье Роуз, в котором она находилась в финальных сценах картины, и штурвал корабля.

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Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион25 февраля 2024, 23:07 • 25244 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

КультураПроисшествия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Двері з фільму "Титанік" виставили на аукціон
The door from the movie Titanic is up for auction
Новости по теме

Дверь из фильма "Титаник" выставили на аукцион

Фрагмент деревянной дверной рамы из "Титаника", которая спасла героиню Кейт Уинслет Роуз в фильме, будет продан на аукционе со стартовой ставкой 40 000 долларов.

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